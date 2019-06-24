Минфин намерен внести в правительство предложения по увеличению объема грантовой поддержки регионов для реализации национальных проектов до 50 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин.

Минфин намерен внести в правительство предложения по увеличению объема грантовой поддержки регионов для реализации национальных проектов до 50 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин.

«Наряду с отменой мер финансового принуждения, а также с трансформацией механизма предоставления грантов мы внесем в правительство предложения по увеличению объема грантовой поддержки до 50 млрд рублей. Предложение пойдет поправками ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в бюджет на 2019 год. Это существенно простимулирует субъекты РФ к выполнению целевых показателей», — сообщил Горнин.

«Методика распределения сейчас обсуждается, но по предварительным договоренностям с коллегами, в том числе с губернаторами, критерии для получения грантов будут базироваться на 15 основных показателях оценки эффективности, которые закреплены в указе президента. Поддержка будет ежегодная. Также мы определились, что объем в 50 млрд рублей будет распространяться и на последующие годы — это очень важно. Распределение будет осуществляться в конце 2019 года, в декабре, когда мы проанализируем результаты регионов по достижению целевых показателей национальных проектов», — пояснил первый заместитель министра финансов.

При этом для премирования регионов, которые достигают высоких показателей рассматривается продление льготного периода в рамках реструктуризации бюджетных кредитов, добавил он.

«Сейчас действие программы реструктуризации рассчитано на семь лет с погашением до 2024 года. Согласно условиям, первые два года у регионов идет возврат 5% от тела долга, в следующем году цифра увеличивается до 10%, а затем составляет 20% на оставшиеся годы. Обсуждается вопрос о продлении в 2020 году льготного возврата основного долга до 2029 года включительно в случае обеспечения регионами роста налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов в 2018 и 2019 годах выше фактических темпов инфляции. То есть общий срок программы реструктуризации составит 12 лет. Сейчас эти решения будут активно обсуждаться для реализации в этом бюджетном цикле. Думаю, что они станут предметом широкой общественной дискуссии в августе — сентябре, одновременно с рассмотрением закона о федеральном бюджете на 2020 год и на 2021−2022 годы», — рассказал Горнин.