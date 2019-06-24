«Первое коллекторское бюро» (ПКБ) и «Национальная служба взыскания» (НСВ) решили разделиться спустя почти пять лет работы под общим брендом, сообщает «Коммерсант» .

О том, что в мае группа НСВ/ПКБ приняла решение больше не работать под единым брендом, рассказали изданию участники рынка. Агентства позиционировались как объединенные с конца 2014 года, хотя юридически оставались независимыми. «Теперь они будут представляться как отдельные компании: ПКБ будет заниматься исключительно цессионным взысканием, а НСВ работать по агентской схеме, — говорит один из собеседников. — В НСВ назначен гендиректор, хотя с входа компании в группу руководитель у них был один». По данным ЕГРЮЛ, Роман Волосников был назначен гендиректором НСВ 24 мая.

Гендиректор ПКБ Павел Михмель объяснил изданию решение «разъединить» компании тем, что у ПКБ поменялась бизнес-модель, которая теперь не коррелирует с бизнес-моделью НСВ. Но участники рынка и эксперты считают одной из основных причин «дело Baring Vostok». По словам одного из собеседников, в компаниях понимают потенциальный риск возмещения 2,5 млрд рублей по делу и могут перевести на НСВ часть бизнеса. «Сделка между банком «Восточный» и ПКБ стала причиной возбуждения уголовного дела, в том числе против прежнего гендиректора агентства, — напоминает управляющий партнер группы Veta Илья Жарский. — Из-за этого компания постоянно упоминается в прессе, что не могло не оказать влияние на ее имидж, репутация НСВ затронута не была». По мнению партнера НАФКО Павла Иккерта, вероятность выплаты непогашенного долга за кредит перед «Восточным» у ПКБ «достаточно высокая».

Одновременно в отношении ПКБ резко выросло количество протоколов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за нарушение закона о взыскании долгов физлиц. По данным службы, в 2017 году их было 13 штук, в 2018-м — 120, за первое полугодие 2019-го — 96. По мнению Михмеля, причина в росте портфеля (с 2,5 млн долговых кейсов в первом полугодии 2018-го до 3,5 млн к концу года): «Качество последних купленных портфелей хуже, соответственно, возросло количество претензий, хотя около 30% всех протоколов компания успешно оспаривает».

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, куда входит ПКБ, не видят роста жалоб граждан на некорректное общение со стороны компании.

Юристы признают, что рост числа протоколов несет потенциальные риски. «ФССП обращает внимание на динамику жалоб, поступающих в отношении компании, если их количество не снижается, это может быть тревожным сигналом», — отмечает глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова.