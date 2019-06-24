Китай планирует воспользоваться благоприятными возможностями для продвижения многостороннего сотрудничества в финансовой сфере в ходе предстоящего саммита Группы двадцати (G20) в японской в Осаке и готов поделиться с заинтересованными сторонами опытом в сфере банковского регулирования ради всеобщего устойчивого развития. Об этом заявил в понедельник заместитель председателя Народного банка Китая (НБК) Чэнь Юйлу.



«В 2010 году была создана такая важная платформа для многостороннего сотрудничества, как Глобальное партнерство для расширения доступа к финансовым услугам (GPFI). В этом году участники G20 приступили к преобразованиям этого формата взаимодействия. Китай, в том числе НБК, намерен сыграть в данном процессе ведущую роль, — заявил он на пресс-конференции, приуроченной к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Осаку. — Мы проработали соответствующие вопросы и готовы поделиться опытом со всеми заинтересованными сторонами ради устойчивого роста».

Он подчеркнул, что в условиях усиливающейся политико-экономической нестабильности на международной арене увеличиваются риски для финансовых систем отдельных государств, что делает сотрудничество на уровне главных банковских регуляторов особенно актуальным.

Среди проблем, которые приходится решать мировому сообществу в первую очередь, Чэнь Юйлу указал на пресечение возможностей финансирования глобального терроризма.