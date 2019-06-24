Потерянные или украденные конфиденциальные данные в России в три раза чаще используются в мошеннических целях, чем в мире в целом. Такие данные приводит компания InfoWatch, с отчетом которой ознакомились «Известия» .

Так, в России 23,7% утечек конфиденциальных данных, произошедших в 2018 году, привели к правонарушениям, которые нанесли ущерб гражданам и организациям, сообщают эксперты InfoWatch. Подсчеты основаны на анализе сведений, полученных из открытых источников, говорится в исследовании.

В мире кражами денег и другими правонарушениями заканчивается лишь 8,5% утечек, отметил руководитель аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев. Он выделяет три основных вида такого мошенничества: получение кредитов с использованием персональных данных третьих лиц, незаконный доступ к услугам и сливы конфиденциальной информации под заказ.

Иногда злоумышленники крадут данные, а иногда занимаются вымогательством, отметил ведущий аналитик отдела развития компании «Доктор Веб» Вячеслав Медведев. Но, как показывает опыт «Доктор Веб», не все данные, оказавшиеся в распоряжении злоумышленников, используются –– видимо, те проявляют осторожность, предполагает Медведев.

Зачастую защита от утечек, по словам Вячеслава Медведева, реализуется лишь на бумаге. Бороться с ними мешают низкие зарплаты в ведомствах, занимающихся раскрытием этих преступлений, считает он. Эксперт напомнил и об обилии в Рунете околокриминальных сайтов, на которых ведется торговля конфиденциальными данными.

Когда контроль над информационными системами ослаблен, перед злоумышленниками — например, из числа сотрудников компаний — открывается широкое поле для мошенничества, констатирует президент InfoWatch Наталья Касперская.

«Нельзя забывать, что персональные данные — ключ ко многим современным сервисам. Поэтому мошенническое использование конфиденциальной информации ставит под угрозу общественное благополучие граждан и провоцирует кризис доверия ко многим компаниям и государственным организациям», –– сказала «Известиям» Наталья Касперская.

Таким образом, в России мошенничество с использованием конфиденциальной информации имеет свою специфику, констатирует InfoWatch. В 48,7% проанализированных случаев данные попали к мошенникам в виде бумажных документов (в мире этот показатель составляет 30,6%). Соответственно, значительно меньше информации в России сливается через электронную почту и интернет. А случаев кражи на флэшках в прошлом году не было зафиксировано вообще. Интернет-ресурсы (сайты и облачные хранилища) в России стали «подспорьем» в 28,2% случаев утечек (в мире –– 36,4%). Доля электронной почты –– 5,1% и 15,3% соответственно. При этом в мировом рейтинге InfoWatch почта занимает третье место по «популярности». В России же на этой позиции находятся интернет-мессенджеры (12,8%), которые практически неподконтрольны работодателям. Электронная почта на большинстве отечественных предприятий, напротив, хорошо отслеживается, отметил Андрей Арсентьев.