Законопроект о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой до конца июля 2019 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Полагаю, что у нас есть час икс, или дедлайн, как говорят, — 25 июля последнее заседание в весеннюю сессию Госдумы, и у меня есть довольно жесткие поручения, с тем чтобы закон стараться принять в июле. Будем над этим работать. Поэтому в ближайшие дни развернется серьезная дискуссия для того, чтобы все-таки определиться, по какому пути нам пойти», — заявил Аксаков.

По его словам, в настоящее время обсуждается два противоположных варианта регулирования рынка цифровой валюты: ее легализация и, напротив, запрет на оборот и введение ответственности для тех, кто этим занимается.

Сам Аксаков выступает за возможность формальной легализации цифровых финансовых активов.

«Предоставить возможность ЦБ регулировать этот процесс, легализовав, формально, дав определение этим явлениям; и отдать все полномочия Центральному банку по регулированию этого рынка и по разрешению тех или иных инструментов к обращению на российском рынке», — добавил он.