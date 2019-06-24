Фонд Baring Vostok, основанный Майклом Калви, оспорил решение суда, из-за которого он лишился контроля над банком «Восточный». Baring выдвинул к «Финвижн» Артема Аветисяна претензии о выводе активов и искажении отчетности, сообщает РБК.

Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам. Заявление подано в Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске.

Структура Baring заявляет, что суд проигнорировал «подтвержденные ЦБ факты» вывода «Финвижн» активов из Юниаструм Банка и «обманного завышения уровня его капитала». «Финвижн» провела сделки по выводу активов из «Юниаструма» уже после проверки аудитором КПМГ (завершилась 31 мая 2016 года), но до объединения с «Восточным» — в сумме на 3,6 млрд рублей, считает Baring. В жалобе описаны некоторые из этих сделок.



Evison утверждает, что «Юниаструм» с 23 июня по 13 июля 2016 года купил у своего акционера — «Финвижн» — небольшие доли в нескольких компаниях и опционы на их акции за 1,6 млрд рублей. Сама «Финвижн» покупала эти доли у Шерзода Юсупова за 5,4 млн рублей. Часть средств, вырученных «Финвижн», затем переводилась на счета за рубежом. Сделки проводились с ценными бумагами компаний, которые банк кредитовал. ЦБ писал о «признаке вывода активов» в таких сделках.

Другой случай вывода активов произошел через выдачу кредита на 1,78 млрд рублей тепличному комплексу «Грибная ферма», утверждает Evison: основную часть средств вскоре перевели на счет на Кипре, а ЦБ счел возврат кредита маловероятным.



«Финвижн» отвечала на эти обвинения. Компания подчеркивала, что в предписании ЦБ о досоздании резервов, выданном позднее по результатам проверки, заключений о выводе активов нет, а сделки согласовывались с Baring Vostok; кроме того, в 2017 году между «Финвижн» и Baring Vostok было подписано дополнительное соглашение об отсутствии претензий к активам двух банков.

Другой блок жалоб Baring связан с «искажением финансовой отчетности». Компания Аветисяна скрыла заведомо невозвратные кредиты и признаки вывода активов в «Юниаструме», утверждает Evison. В результате «намеренного обмана Evison» по вопросу об активах «Юниаструма» к «Восточному» вместо актива был присоединен пассив, говорится в жалобе.



Большая часть кредитов, выданных «Юниаструмом», приходилась на две группы заемщиков — на группу бизнесмена Вячеслава Зыкова, заседающего вместе с Аветисяном в «Клубе лидеров» при Агентстве стратегических инициатив (14,9 млрд рублей, 40% кредитного портфеля), и группу «Волгабас» (5,6 млрд рублей, 15% корпоративного кредитного портфеля). Банк нарушал норматив ЦБ по максимальному размеру риска на группу связанных заемщиков, говорится в жалобе Evison, но из отчетности этого не было видно: в итоге ЦБ предписал «Восточному» досоздать резервы на 19,6 млрд рублей, из них 16,7 млрд рублей — в связи с переоценкой «активов», полученных от «Юниаструма».



В отчетности «Юниаструма» на сайте ЦБ от 1 августа 2016 года не был отражен убыток от сделок, с помощью которых, как считает Evison, выводились активы, говорится в жалобе. На 1 августа банк зафиксировал уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг на 7,9 млн рублей вместо минимум 1,3 млрд рублей, утверждает структура Baring Vostok: активы и капитал «Юниаструма» должны были сократиться на 3,8 млрд рублей (в сравнении с данными на 31 мая 2016 года), но в августовской отчетности капитал даже подрос.

По словам собеседника, близкого к одной из сторон конфликта, «Восточный» в акте возражения на проверку ЦБ указывал, что чистая прибыль по компаниям, доли в которых приобретались «Юниаструмом», составила почти 2 млрд рублей. После этого ЦБ в итоговом акте проверки предписал доначислить по ним резервы на 700–800 млн рублей, добавил источник.



Evison считает, что опцион нельзя считать вступившим в силу, так как документы о слиянии банков, подготовленные «Юниаструмом», содержали «недостоверные и явно завышенные сведения» о размере капитала «Юниаструма» (13,9 млрд рублей на 1 октября 2016 года).



Другой довод о недействительности опциона связан с особенностями английского права (Амурский арбитраж рассматривал этот спор по английскому праву, так как это предусматривало соглашение об опционе). По нему договор можно считать недействительным, если одна из сторон предоставила заведомо ложную информацию, побудившую ее заключить договор, утверждает Evison.

Структура Baring Vostok настаивает, что ей не были заранее известны сделки «Финвижн» по выводу активов из «Юниаструма» и его финансовое положение. Она узнала о них в ходе проверки ЦБ в 2018 году и сразу направила «Финвижн» письмо, в котором сообщила об отказе от исполнения опциона. Однако Амурский арбитраж придерживается обратной позиции по осведомленности Evison.

Еще одним из условий исполнения опциона было урегулирование долга Первого коллекторского бюро на 2,6 млрд рублей перед «Восточным» (этот эпизод и лег в основу дела против Калви). Заявление Юсупова в правоохранительные органы говорит о том, что разногласия по задолженности «разрешены не были», а значит, не достигнуты и условия исполнения опциона, считает Evison.

Evison вновь заявила, что суд ошибочно определил подсудность спора: опцион был заключен по английскому праву и должен был рассматриваться в Лондонском международном арбитраже.

Решение Амурского суда было «беспрецедентно быстрым», заявил РБК представитель Baring: «Невиновные люди уже более четырех месяцев остаются заложниками в коммерческом споре, являясь ключевыми свидетелями по тому же делу о мошенничестве и опционе, которое будет рассматриваться в Лондоне».

