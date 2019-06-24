Центральный банк России может вернуться к повышению ключевой ставки в случае, если будут возникать давящие на рубль и отток капитала геополитические риски или ухудшение глобальной экономики. Об этом эксперты рассказали в очередном выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России» Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития России.

«На наш взгляд, в условиях медленных темпов роста ВВП и доходов населения, а также замедления инфляции, смягчение монетарной политики является вполне оправданным. В то же время обострение геополитической ситуации либо резкое ухудшение состояния глобальной экономики могут в любой момент привести к оттоку капитала из РФ, понижательному давлению на рубль и вынудить Банк России вновь повышать процентные ставки», — говорится в докладе.

Аналитики указывают, что в связи с возможным введением новых санкций в отношении России сохраняются риски ослабления рубля. Они напоминают, что замедлению инфляции способствовало укрепление рубля в январе — апреле и укрепление рубля на фоне роста цен на нефть и их стабилизацией на относительно высоком уровне.

На заседании 14 июня регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п — до 7,5%. ЦБ указывал, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом возможно дальнейшее снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

«Продолжается замедление годовой инфляции. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%», — говорилось в сообщении Центробанка.