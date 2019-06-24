Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ОТП Банка на уровне «ruА». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, высоким уровнем достаточности капитала и рентабельности деятельности, приемлемым качеством активов, адекватным корпоративным управлением и ликвидной позицией. Также банк обладает высокой значимостью для материнской банковской группы, что обеспечивает высокую вероятность предоставления поддержки в случае необходимости», — говорится в релизе агентства.

Кредитная организация контролируется венгерским OTP Bank (97,9%), акции которого находятся в свободном обращении, напоминают в «Эксперт РА».

Как поясняют в агентстве, умеренно высокая оценка рыночных позиций отражает достаточно узкую специализацию банка на беззалоговом кредитовании физических лиц. Вместе с тем агентство отмечает сильные конкурентные позиции банка в данном сегменте (по итогам 2018 года банк занял второе место по объему POS-кредитов, седьмое — по объему портфеля кредитных карт ).

Сильная позиция банка по капиталу обусловлена высоким уровнем нормативов достаточности капитала и его устойчивостью к возможному обесценению крупных объектов кредитного риска. В IV квартале 2018 года банк отразил разовое доначисление резервов ввиду изменения групповых критериев резервирования по IFRS 9, что привело к снижению ROE по МСФО за 2018 год, тогда как рентабельность по РСБУ находилась на адекватном уровне. Агентство отмечает, что в I квартале 2019 года банк получил убыток по РСБУ в размере 389 млн рублей в результате перехода на новые стандарты бухгалтерского учета, при этом ухудшения кредитного качества ссудного портфеля не происходило. По итогам пяти месяцев банк восстановил положительный финансовый результат, получив прибыль в 351 млн.

Основу активов банка составляют кредиты физлицам, также у банка есть небольшой корпоративный портфель, который на 25% сформирован задолженностью сестринской микрофинансовой организации (ООО «ОТП Финанс»). Высокая концентрация розничного кредитного портфеля на необеспеченном потребительском кредитовании обуславливает низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля. Агентство отмечает постепенное улучшение качества ссудной задолженности и обращает внимание, что значительный объем проблемной задолженности на балансе обусловлен политикой банка по взысканию просроченных долгов, большая часть которого осуществляется собственными силами без привлечения сторонних организаций. При этом позитивное влияние на рейтинг оказывает высокий уровень покрытия просроченной задолженности резервами.



В числе прочего отмечается, что стратегия банка направлена на умеренный рост и сохранение рыночных позиций по текущим направлениям деятельности, а также диверсификацию бизнеса в сторону обеспеченных сегментов кредитования, что положительно оценивается агентством в условиях усиления напряженности на рынке необеспеченного потребительского кредитования. По мнению «Эксперт РА», «давление на бизнес банка может оказать ужесточение регулирования основного направления деятельности в части увеличения норм резервирования по необеспеченным кредитам физлицам ввиду рисков перегрева данного сегмента на фоне высокой закредитованности населения».

