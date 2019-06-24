Дмитрий Зиновьев и Максим Гордюков с 24 июня назначены на должности заместителей председателя правления Азиатско-Тихоокеанского Банка. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации.

«Кандидатуры Дмитрия Юрьевича и Максима Павловича были согласованы Банком России, решение о назначениях приняты на проведенном совете директоров 17 июня 2019 года», — сообщили в банке.

Таким образом, состав правления АТБ пополнился двумя руководителями. Ранее на должности заместителей были назначены Владимир Новиков и Михаил Малахов.

Согласно справке АТБ, Дмитрий Зиновьев долгое время работал в структурах Сбербанка . В 2018 году являлся руководителем проектов Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора, в 2019-м — занимал должность руководителя временной администрации по управлению Московским Индустриальным Банком.



Максим Гордюков начиная с 2005 года занимается развитием розничных продаж в банковской сфере. Руководил различными проектами в Альфа-Банке , в свое время входил в состав органов управления Балтийского Банка (кредитная организация находилась на санации у Альфа-Банка и в этом году была к нему присоединена ). С февраля 2017 года по январь 2018-го занимал должность директора сети дистрибуции Альфа-Банка.