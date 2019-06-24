Автомобилисты с картами «Мир» в течение года смогут оплачивать штрафы на портале госуслуг без комиссии. Об этом сообщили в Национальной системе платежных карт, которая выступает оператором платежной системы «Мир».

«Для держателей карт «Мир» с сегодняшнего дня… отменена комиссия в размере 0,7%. Новое преимущество для держателей национальной платежной карты — первый шаг в реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и платежной системой «Мир», — говорится в релизе.

Оплата без комиссии по картам «Мир» любого банка распространяется на следующие виды штрафов:

штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения;

штрафы Администратора Московского парковочного пространства (АМПП);

штрафы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ);

штрафы городов за нарушения при парковке (Белгород, Калуга, Казань, Красноярск, Пермь, Рязань, Тверь, Тюмень, Ижевск);

штрафы Ространснадзора;

штрафы Госадмтехнадзора Московской области.

Условия действуют до 23 июня 2020 года.