До конца года в России можно ожидать постепенного понижения среднерыночных депозитных ставок. Об этом говорится в опубликованном в понедельник Центробанком докладе о денежно-кредитной политике .

К началу II квартала 2019 года рост депозитных ставок, наблюдавшийся с сентября 2018 года, прекратился, констатирует регулятор. В апреле 2019 года ставки по краткосрочным рублевым депозитам снизились по сравнению с февралем на 0,4 процентного пункта, по долгосрочным — на 0,1 п. п.

«До конца года можно ожидать постепенного понижения среднерыночных депозитных ставок по мере возвращения инфляции к целевому уровню и соответствующей коррекции долгосрочных ставок денежного рынка и доходности облигаций», — говорится в докладе.

Напомним, что Банк России ранее в июне принял решение снизить ключевую ставку впервые с марта 2018-го — на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть ставки по депозитным и кредитным продуктам.

ЦБ также напоминает, что в марте — апреле приток средств населения в депозиты увеличился. На начало мая годовой прирост депозитов населения составил 6,8% против 5,7% на начало марта. Приток средств в валютные депозиты в марте — апреле замедлился в сравнении с предшествующими месяцами, но оставался положительным. В результате впервые с середины 2017 года валютные депозиты начали вносить положительный вклад в годовой прирост депозитов населения. К началу мая почти 20% годового прироста депозитов населения приходилось на валютные вклады.

В рублевом сегменте рынка сохранялся интерес вкладчиков к долгосрочным депозитам, годовой прирост которых на начало мая превышал 11% (для краткосрочных рублевых депозитов аналогичный показатель составлял менее 5%).



«В краткосрочной перспективе можно ожидать сохранения сложившихся темпов притока средств на депозиты населения при сохраняющемся преобладании рублевых депозитов в приросте депозитного портфеля банков», — заключает регулятор.