Банк России начал проработку возможности оплаты услуг ЖКХ через сервис C2B-переводов в рамка Системы быстрых платежей. Об этом сообщила ТАСС директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

«Сейчас задача — с принятием закона подключить системно значимые банки и обеспечить подключение всех остальных банков. Их достаточно большое количество. И своевременно запустить то, что из утвержденных планов — это C2B, как дополнительный альтернативный канал этих расчетов. Мы уже начали обсуждение и проработку вопроса, как через Систему быстрых платежей осуществлять оплату услуг ЖКХ», — сказала она.

Ранее гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев сообщал ТАСС, что СБП может быть максимально быстро интегрирована во все существующие государственные сервисы и может использоваться для отплаты штрафов, услуг ЖКХ и других сервисов.