Правительство продлило на 2019 год программу льготного лизинга спецтехники. Соответствующее постановление премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 14 июня, сообщила газета «Коммерсант».

Как указывает издание, об этом просили российские машиностроители, выпускающие дорожно-строительную и горнодобывающую технику, и лизинговые организации. Суть программы заключалась в том, что бюджет по договорам лизинга субсидирует 10% от стоимости техники для европейской части РФ и 15% — для Дальневосточного, Сибирского федеральных округов, Калининградской области, Крыма и Севастополя. С текущего года этот размер скидки стал максимальным, то есть лизинговые организации смогут предлагать и меньший ее объем. Предполагается, что субсидия поможет увеличить рынок лизинга техники в стоимостном выражении.

Продление программы льготного лизинга позволит в первую очередь увеличить объем выпуска отечественной техники и обеспечить загрузку производственных мощностей заводов-изготовителей, полагает исполнительный директор ООО «Четра» Владимир Антонов. Он отмечает, что ее действие направлено на обновление, модернизацию и расширение автопарка спецтехники российских предприятий: «Особую значимость программа имеет для добывающих отраслей, для которых наличие укомплектованного парка спецтехники актуально всегда».

Также в рамках программы в 2019 году можно будет претендовать на невозмещенные субсидии за 2018 год. Как писал «Коммерсант» 19 марта, Объединенная лизинговая ассоциация оценивала задолженность Минпромторга за 2018 год в 1,3 млрд рублей. В 2018 году, по данным Минпромторга, объем лизинговой субсидии для дорожно-строительной и спецтехники составил 1,75 млрд рублей, было заключено свыше 5,6 тыс. договоров (в четыре раза больше, чем в 2017 году), выпуск ДСТ вырос на 23%.

Доступ к льготному лизингу при этом будет предоставляться по новой схеме — на основе отбора по показателю результативности использования субсидии.

Результативность будет определяться в зависимости от того, на какую сумму компании удастся передать технику в лизинг в расчете на 1 рубль субсидии. Отбор пройдет в два этапа: на первом — по заявкам на субсидии по договорам, заключенным в 2018 году, на втором — планируемый к получению в 2019 году размер субсидий. Наибольший шанс на участие в программе получат компании, которые пообещают продать больше техники. При этом если суммарный объем субсидий по договорам за 2018 год превышает бюджет программы на 2019 год, то отбор проходит в один этап. На 2019 год на программу выделено 2,1 млрд рублей.

Каждая лизинговая компания в 2019 году сможет получить не более 315 млн рублей субсидии. Источник «Коммерсанта» на рынке поясняет, что в таком случае компании, у которых за 2018 год накопилась большая задолженность, могут претендовать только на ее возмещение, иногда даже не в полном объеме. То есть часть игроков может не войти в программу.

Вопрос поддержки производителей отечественной спецтехники сейчас очень актуален, говорит гендиректор «ВТБ Лизинга» Дмитрий Ивантер: «Поэтому запуск специализированной программы льготного лизинга дорожно-строительной техники станет позитивным событием как для ее производителей, так и для лизинговых компаний и их клиентов». Однако программа прошлого года по льготному лизингу спецтехники оказалась слишком сложной для администрирования лизинговыми компаниями, и новый принятый механизм не сделает ее доступнее, полагает он. «Большое число участников прошлогодней программы не смогли в полном объеме получить компенсацию за реализованные сделки, поэтому сейчас будут с осторожностью принимать решение об участии в новой программе. В связи с этим, по нашему мнению, программы государственной поддержки необходимо детально прорабатывать», — отмечает Ивантер.



Источник «Коммерсанта» объясняет: ранее предполагалось, что компании сначала заключают договоры, предоставляя скидку из собственных средств, а потом обращаются в Минпромторг. При этом чем быстрее лизинговые организации заключали договоры и обращались за субсидией, тем выше был шанс ее получения, а вводимое ограничение по размеру господдержки на одну компанию теперь позволяет «не спешить, дожидаясь последнего момента»: «Конкуренция за средства господдержки пойдет только по прогнозным планам, а не реальной работе». В то же время оговорка о том, что 10—15% скидки — это не фиксированная величина, а максимальная, размывает распределение средств поддержки, и в итоге потребитель получит минимальные скидки, считает собеседник издания.