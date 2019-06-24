В рамках стратегии по трансформации Сбербанка в единую экосистему реализован проект интеграции автокредитов «дочернего» Сетелем Банка в систему интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации

«Для получения кредита на покупку автомобиля (нового или подержанного) клиент теперь может подать заявку в знакомом ему интерфейсе Сбербанк Онлайн — как в мобильном приложении, так и в веб-версии — и получить одобрение в Сетелем Банке», — говорится в сообщении банка.

Клиент выбирает модель автомобиля, после чего ему предлагаются имеющиеся варианты автокредитования с учетом скидок и специальных условий финансовых программ, реализуемых Сетелем Банком совместно с автопроизводителями и дилерскими центрами.

Заполнение заявки на кредит занимает всего три минуты благодаря тому, что многие данные автоматически берутся из профиля клиента. Решение по заявке принимается в среднем за 30 секунд.

После одобрения заявки клиент с помощью интерактивной карты выбирает дилерский центр для приобретения машины и затем, подписав документы в автосалоне, может уехать оттуда на приобретенном автомобиле.