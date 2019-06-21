В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции задержали подозреваемого в незаконном обналичивании денежных средств, сообщает пресс-служба МВД РФ.



«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области изобличили злоумышленника, специализирующегося на незаконной банковской деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Оперативники установили, что 36-летний мужчина на протяжении года через подконтрольную юридическую фирму совершал незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, получая за свои «услуги» вознаграждение от поступившей суммы. Таким образом, подозреваемый «заработал» более 9 млн рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.