В Башкортостане пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, превысил 19 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками ГУПЭ МВД России совместно с коллегами из Республики Башкортостан в ходе проверки информации о возможном финансировании экстремистской деятельности выявлено преступное сообщество, осуществлявшее незаконные банковские операции. В рамках уголовного дела, возбужденного ранее по части 2 статьи 172 УК РФ, установлен лидер криминальной организации, который на территории города Уфы создал сплоченную, иерархически выстроенную и координируемую им организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, для участия в противоправном бизнесе злоумышленник привлек девять своих знакомых, которые имели необходимый опыт и познания в кредитно-финансовой сфере, а также обладали организаторскими способностями.

Они открывали и вели счета физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по платежным поручениям клиентов, инкассацию, кассовое обслуживание, а также иные финансовые операции, подлежащие обязательному лицензированию Центробанком РФ.

Размер незаконного дохода превысил 19 млн рублей.

«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ МВД по Республике Башкортостан в отношении лидера и активных участников преступного сообщества возбуждены уголовные дела по части 1 и 2 статьи 210 УК РФ. Предполагаемому организатору преступного сообщества, а также двоим его сообщникам по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — уточняет Ирина Волк.