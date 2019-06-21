Владимир Путин не «живет» в Интернете, как молодое поколение, но использует новые форматы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».



«Он пользуется интернетом, — сказал Песков. — Это неотъемлемая часть нашей жизни. И Путин развивается вместе с этой жизнью. И он также воспринимает новые форматы».

«Пусть он не живет в Интернете, как живет наше поколение 25 минус», — сказал Песков. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин понимает, что у молодого поколения есть свои проблемы, у них есть свое понимание тех или иных процессов и с ними надо также говорить.