Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием «Придрейфовал» в ответ на характеристику Владимира Путина.



Ранее президент в ходе прямой линии назвал Кудрина последним экономистом 1990-х годов. При этом Путин обратил внимание, что позиции председателя СП сблизились с давним оппонентом — советником президента Глазьевым.

Путин дал такую характеристику в ответ на вопрос об «экономистах 1990-х», которые до сих пор стоят у власти.

«Разве только Алексей Леонидович Кудрин, да и тот перековался и дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить. Правда, ему тут же его коллеги, почти ученики оппонируют, что это приведет к инфляции. Пускай поспорят», — указал президент.