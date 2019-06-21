Дочь Гульнары Каримовой, приговоренной в Узбекистане к десяти годам тюрьмы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, разместила на своей странице в Instagram сообщение из аккаунта, предположительно принадлежащего ее матери, о том, что активы на сумму 1,2 млрд долларов уже возвращены государству.



Иман Каримова разместила сообщение в воскресенье со ссылкой на аккаунт @gulnarakarimovaupdates. В настоящий момент этот аккаунт не доступен.

«Я хочу объявить, для протокола, что до сих пор исключительно мои личные активы, находящиеся на территории Узбекистана, уже вышли из моей собственности и работают на благо республиканского бюджета, что подтверждается в ходе нескольких местных расследований, на сумму в размере 1,2 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

В нем также сообщается о начале сотрудничества с правоохранительными органами.

Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. В начале марта Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.



Ранее Генпрокуратура Узбекистана заявляла, что продолжает работу с зарубежными партнерами по возвращению активов Гульнары Каримовой.

Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым проходит Каримова, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти 2 млрд долларов. Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более 1,5 млрд долларов.