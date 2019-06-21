Российский бизнесмен считает ложными многие положения доказательного меморандума, представленного подразделением ведомства.
Российский бизнесмен Олег Дерипаска просит федеральный суд Вашингтона предписать Минфину США отменить введенные против него санкции, так как они базируются на ложных основаниях и домыслах. Об этом свидетельствует информация, поступившая в электронную базу судебной системы США, с которой ознакомился корреспондент ТАСС.
Речь идет о внесении поправок в изначальное исковое заявление Дерипаски, о чем его адвокат Эрик Феррари уведомил американский суд 20 июня текущего года. Истец считает ложными многие положения доказательного меморандума, представленного OFAC (Управление по контролю за иностранными активами — подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) и содержащего причины, на основании которых против российского бизнесмена были введены санкции.
«Административные документы [включающие доказательный меморандум] далеки от демонстрации легальности их [OFAC] решений и служат ярким примером неадекватности действий OFAC в отношении Дерипаски. На самом деле в опубликованных документах не хватает субстантивных свидетельств в поддержку действий этого ведомства, имеются иррациональные заключения, сделанные на основании скудных свидетельств», — перечисляет адвокат Феррари.
«Суммируя вышесказанное, административные документы в большей степени подкрепляют правоту Дерипаски, нежели оправдывают действия ответчика [Минфина США]», — пояснил адвокат истца. Он обращает внимание на то, что американские власти квалифицируют лицо в качестве олигарха «только на том основании, что оно обладает собственным капиталом в 1 млрд долларов или более». Как указывает Феррари, министр финансов США Стивен Мнучин в докладе конгрессу не изложил никаких причин, почему данный фактор является критерием для включения в перечень «олигархов», а «близость к российскому режиму» — нет.
Феррари обращает также внимание на то, что Минфин США позаимствовал свой список российских олигархов из перечня миллиардеров, составленного журналом Forbes в 2017 году, на что указывают даже ошибки, допущенные в первоисточнике и повторившиеся в документах американского Минфина. Как отмечает адвокат, ряд американских законодателей, в том числе старший демократ комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), обратили внимание на это сходство и назвали его позором для Минфина.
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