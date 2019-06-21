Российский бизнесмен Олег Дерипаска просит федеральный суд Вашингтона предписать Минфину США отменить введенные против него санкции, так как они базируются на ложных основаниях и домыслах. Об этом свидетельствует информация, поступившая в электронную базу судебной системы США, с которой ознакомился корреспондент ТАСС.

Речь идет о внесении поправок в изначальное исковое заявление Дерипаски, о чем его адвокат Эрик Феррари уведомил американский суд 20 июня текущего года. Истец считает ложными многие положения доказательного меморандума, представленного OFAC (Управление по контролю за иностранными активами — подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) и содержащего причины, на основании которых против российского бизнесмена были введены санкции.

«Административные документы [включающие доказательный меморандум] далеки от демонстрации легальности их [OFAC] решений и служат ярким примером неадекватности действий OFAC в отношении Дерипаски. На самом деле в опубликованных документах не хватает субстантивных свидетельств в поддержку действий этого ведомства, имеются иррациональные заключения, сделанные на основании скудных свидетельств», — перечисляет адвокат Феррари.

«Суммируя вышесказанное, административные документы в большей степени подкрепляют правоту Дерипаски, нежели оправдывают действия ответчика [Минфина США]», — пояснил адвокат истца. Он обращает внимание на то, что американские власти квалифицируют лицо в качестве олигарха «только на том основании, что оно обладает собственным капиталом в 1 млрд долларов или более». Как указывает Феррари, министр финансов США Стивен Мнучин в докладе конгрессу не изложил никаких причин, почему данный фактор является критерием для включения в перечень «олигархов», а «близость к российскому режиму» — нет.

Феррари обращает также внимание на то, что Минфин США позаимствовал свой список российских олигархов из перечня миллиардеров, составленного журналом Forbes в 2017 году, на что указывают даже ошибки, допущенные в первоисточнике и повторившиеся в документах американского Минфина. Как отмечает адвокат, ряд американских законодателей, в том числе старший демократ комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), обратили внимание на это сходство и назвали его позором для Минфина.