Количество зарегистрированных в России в качестве самозанятых с начала действия специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» превысило 114 тыс. человек. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на заседании Общественного совета при ФНС.

«С начала эксперимента в качестве плательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировались более 114 тысяч человек. При этом количество сформированных чеков превысило 10 миллионов, а суммарный доход, полученный самозанятыми гражданами, составляет более 8,9 миллиарда рублей», — приводятся в сообщении ведомства слова Мишустина.

Наиболее популярными видами деятельности самозанятых стали: перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

Михаил Мишустин отметил, что приложением «Мой налог» ежедневно пользуются более 16 тыс. человек.

Налоговый режим для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.