Защита приговоренного за коррупцию к 13 годам колонии бывшего оперативника МВД Дмитрия Захарченко подала 10 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПТ), сообщила РИА Новости его адвокат Валерия Тунникова.

«Мы в ЕСПЧ в общей сложности подали 10 жалоб. От всех — от отца Дмитрия Захарченко, от матери и других. От самого Дмитрия подали жалобу в Европейский суд на изъятие у него зарплаты, которую у него забрали следователи при обыске», — сказала она.

Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения — в получении взятки 800 тыс. долларов от ресторатора Мехди Дусса, и приговорил его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишив бывшего оперативника звания полковника и оштрафовав его на 118 млн рублей.

С приговором не согласилась как прокурор Милана Дигаева, так и адвокаты подсудимого. Обе стороны направили апелляции, которые будут рассмотрены Мосгорсудом.