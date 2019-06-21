Владелец Экспобанка Игорь Ким планирует на базе Expobank CZ (Чехия) сделать IT-платформу и распространить ее на всю Европу. Ким, чьи банки работают в Чехии, Латвии и Сербии, сообщил об этом в интервью Reuters .

«В технологиях российские банки гораздо более продвинутые, чем европейские. В Германии, например, еще большая доля наличных, а виртуальная карта — скорее исключение. Попробуйте там заплатить Apple Pay или перечислить деньги по номеру телефона. Темп изменений, которые держит, например Сбербанк, гораздо выше», — добавил он.

«Чешский регулятор достаточно объективен. На профессиональном суждении никак не сказывается российское происхождение нашего капитала. Нужно просто работать профессионально», — считает банкир.

Ранее Ким, ряд его клиентов, партнеров и менеджмент банка создали фонд ExpoCapital для инвестиций в высокотехнологичные проекты. Объем фонда составляет около 100 млн долларов, на одну инвестицию он выделяет от 500 тыс. долларов до 3 млн долларов. Одна из первых инвестиций — IT-платформа «Боткин» для диагностики и оценки риска онкологических заболеваний, в частности рака легких.

«Сейчас мне хочется тратить время в том числе на глобальные проекты, которые будут жить после тебя», — объясняет бизнесмен свой интерес.