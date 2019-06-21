Полицейские задержали двух местных жителей в Самарской области, подозреваемых в ограблении отделения банка, спустя сутки после совершения преступления. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По имеющейся информации, злоумышленники замаскировали автомобиль отечественного производства под иномарку и установили на нем два разных государственных регистрационных знака. Подъехав на данной автомашине к отделению банка, один из подозреваемых зашел в помещение и, угрожая кассиру гранатой, передал записку с требованием выдать ему 3 миллиона рублей. Заметив, что сотрудница нажала на тревожную кнопку, мужчина скрылся», — рассказала официальный представитель МВД.