Динамика банковского сектора в предыдущем году свидетельствует о повышении его устойчивости и наращивании возможностей по финансированию экономики. Об этом говорится во вступительном слове главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной к подготовленному регулятором отчету о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году .

«Росло кредитование физических лиц и предприятий. 2018 год стал годом рекордного роста ипотечного жилищного кредитования, ставки по ипотеке показали исторически минимальные значения в начале осени», — отмечает Набиуллина.

Она в очередной раз подчеркнула, что процесс очищения банковской системы близится к завершению. За прошедший год были отозваны лицензии у 60 банков, напомнила Набиуллина, уточнив, что их доля в активах банковского сектора составила менее 1% и была ниже значений предыдущих лет. «Это свидетельствует о том, что процесс очищения банковской системы близится к завершению и слабые игроки не оказывают значимого влияния на эффективность банковского сектора в целом», — отмечается в комментарии главы ЦБ.

«Принятые в прошлые годы меры позволили существенно сократить объемы финансирования банками бизнеса собственников, использование схем для сокрытия реального положения в банках. Из банковского сектора выведены участники, строившие свой бизнес на незаконных операциях. В целом объем сомнительных операций в банковской системе неуклонно снижается», — указывает Набиуллина.

По ее словам, меры стимулирующего регулирования, которые Банк России начинает применять, направлены на дальнейшее снижение как кредитования собственников банков, так и кредитования сделок слияния и поглощения.

«Банки за прошедший год нарастили и капитал, и прибыль. Банк России продолжит работу по развитию регулирования и надзора таким образом, чтобы накопленные ресурсы банковской системы трансформировались в ресурсы для роста российской экономики и благополучия граждан», — заключает Набиуллина.



В числе прочего в отчете ЦБ отмечается, что за последние два десятилетия макроэкономическая значимость банковского сектора существенно повысилась. «Так, на начало 2000 года отношение активов банковского сектора к ВВП составляло лишь 32,6%, в то время как по состоянию на 1 января 2019 года этот показатель увеличился практически втрое и достиг 90,6%», — уточняется в документе.