Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева о снятии ареста с активов по иску кредитной организации на 282 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.



В частности, арест снят с 80% заработной платы и иных доходов Ананьева.

В отмене обеспечительных мер по остальным активам суд отказал. Также суд отказал в снятии ареста с активов экс-руководителя блока финансовых рынков Промсвязьбанка Дмитрия Иванова.