Следственный комитет РФ (СК) по Санкт-Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении бывших председателя правления и его заместителя, главного бухгалтера и его заместителя банка «Банкирский дом», сообщает СК.

«Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о его прекращении с назначением обвиняемым меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Уголовное дело в отношении фактического собственника банка Евгения Лыкова прекращено, в связи с его смертью», — говорится на сайте ведомства.

Бывшее руководство банка обвиняется в фальсификации финансовых документов учета и отчетности кредитной организации.

По версии следствия, соучастники по указанию фактического собственника «Банкирского дома», зная о необоснованном отсутствии в банке наличных денежных средств и оформленных фиктивных кредитных договоров, с 2014 по 2016 год вносили в отчетность заведомо ложные сведения о его финансовом положении.

Обвиняемые вину признали в полном объеме и дали исчерпывающие сведения о совершенном ими преступлении.