Сбербанк анализирует возможность снижения ставок по ипотеке для многодетных семей после «Прямой линии» президента, заявил журналистам первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

«Прямая линия» президента прошла вчера. Мы, соответственно, внутри думаем, обсуждаем», — сказал топ-менеджер в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности, организованного Сбербанком.

20 июня президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» обратил внимание на то, что банки не хотят рефинансировать ранее выданную ипотеку по ставке 6%. Он назвал это ошибкой правительства: Минфин выделил недостаточно ресурсов на компенсации банков на реализацию льготной ипотеки. По его словам, проблема уже решается и Минфин выделил дополнительные средства.

В тот же день в Сбербанке заявили, что планируют с 1 октября 2019 года начать рефинансирование собственных кредитов по льготной ставке 6%.