ЦБ установил официальные курсы валют с 22 июня.

Курс доллара понизился на 25,82 копейки, составив 63,1295 рубля (63,3877 рубля на 21 июня). Курс евро снизился на 19,67 копейки до 71,349 рубля (71,5457 рубля на 21 июня).

На валютных торгах Московской биржи утром в пятницу рубль падал в цене по отношению к доллару и евро. На 12:36 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 21 копейку и составил около 63,1 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 28 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 71,31 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 63,04—63,2 рубля за доллар и 71,1—71,44 рубля за евро.