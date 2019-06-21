Темп роста реальных зарплат в апреле и, по предварительной оценке, в мае продолжил ускоряться. Об этом говорится в «Картине деловой активности. Июнь 2019 года», подготовленной Минэкономразвития.

«Согласно отчетным данным Росстата, рост реальных заработных плат в апреле ускорился до 3,1% год к году по сравнению с 2,3 % год к году в марте. Таким образом, фактические данные за апрель существенно (на 1,5 процентного пункта) превысили предварительные оценки. В мае, по оценке Росстата, позитивная динамика заработных плат сохранялась (+2,8% год к году)», — говорится в документе.

При этом уровень безработицы с исключением сезонного фактора третий месяц подряд сохраняется на уровне 4,6%. Служба статистики отметила рост среднемесячной начисленной заработной платы в марте 2019 года.

Численность занятого населения с исключением сезонного фактора с начала текущего года демонстрирует негативную динамику как в помесячном выражении, так и по отношению к соответствующему периоду предыдущего года.

«В мае темпы ее снижения ускорились до минус 0,2 % м/м SA (минус 1,5 % г/г). При этом численность безработных в мае сокращалась опережающими темпами по сравнению с численностью занятых (на минус 1,1 % м/м SA и минус 0,1 % м/м SA соответственно), что обусловило сохранение безработицы на рекордно низком уровне», — говорится в документе.