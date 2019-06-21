Пользователи «Народного рейтинга» пожаловались на проблемы с переходом на новую бонусную программу ВТБ. Некоторые клиенты банка не могут получить пароль для регистрации на сайте bonus.vtb.ru.

Ранее ВТБ прекратил выплату кешбэка напрямую на счет и перевел вознаграждения в «бонусные рубли», для получения которых нужно пройти отдельную регистрацию на сайте программы лояльности.

С конца прошлой недели от пользователей начали поступать жалобы, что при создании пароля на сайте клиенты сталкиваются с ошибкой сервера. Один из пользователей безуспешно пытался зарегистрироваться в программе в течение двух дней.

«Уже второй день невозможно получить пароль для входа на этот самый сайт, пишет «ошибка сервера» и предлагает написать об этом через форму обратной связи, которая тоже при отправке сообщения выдает: «ошибка сервера», — пишет пользователь с ником AnKor.

Другой пользователь смог пройти регистрацию только после звонка в службу поддержки.

«Сегодня получил сообщение о том, что банк ВТБ изменил программу лояльности — теперь для получения кешбэка обязательна отдельная регистрация и ежемесячные операции в личном кабинете по возврату начисленных бонусов. При создании пароля в программе лояльности получаю ошибку сервера и просьбу оставить сообщение через форму обратной связи. Заполняю форму обратной связи, отправляю — опять получаю ошибку сервера. Звоню в службу поддержки, несколько минут ожидания — и только тут мне выполняют регистрацию», — рассказал пользователь AAK76 в отзыве от 13 июня. Об аналогичной проблеме сообщают и другие комментаторы.

Банк, комментируя проблемы клиентов, сообщал, что при регистрации в запустившейся с 20 мая 2019 года программе лояльности «Лояльность ВТБ» «в банке каких-либо нарушений в работе сайта не зафиксировано». «Нам очень жаль, что вы столкнулись с техническими трудностями при регистрации на сайте, в банке каких-либо нарушений в работе сайта не зафиксировано», — отвечает команда банка.

Портал Банки.ру получил комментарий от кредитной организации, однако в нем нет ответа на вопрос, почему клиентам не удается создать пароль. Но банк обещает разослать клиентам подробную информацию, касающуюся использования портала единой программы лояльности.

«С 20 мая в ВТБ произошло объединение программ «Коллекция» и «Кешбэк» на портале единой программы лояльности Bonus.vtb.ru. Теперь все накопленные бонусы клиенты могут видеть в едином личном кабинете, что значительно упрощает использование сервиса. Текущие клиенты банка, которые выбрали опцию кешбэк, были зарегистрированы на сайте автоматически. Для входа в личный кабинет достаточно ввести свой номер мобильного телефона и создать пароль. Клиенты получат от банка сообщение с подробной информацией о том, как будет работать опция и как войти на сайт и пользоваться всеми сервисами. Отдельно отметим, что никаких изменений для клиентов в начислениях бонусов не произошло. Бонусные рубли действуют бессрочно. Подробная информация о подключении и начислении бонусов была заранее размещена на сайте программы лояльности», — сообщили Банки.ру в кредитной организации.