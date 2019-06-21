Удельные затраты Сбербанка на защиту от киберугроз будут сокращаться, как только кредитная организация перейдет на новую облачно-сервисную модель. Об этом журналистам заявил президент Сбербанка Герман Греф. По его словам, банк уже создал базовую IT-инфраструктуру, которая потребовала высоких капитальных вложений, теперь одна из задач — снизить операционные расходы.



«Мы большую часть продуктов стали производить сами и это для нас серьезная причина, потому что не нужно покупать лицензии, но ключевое и главное направление нашей деятельности — это создание публичного облака для большого количества участников, которые будут снабжены контуром безопасности внешним и внутри этого облака можно будет приобрести все самые современные сервисы наши, так и наших партнеров, которые могут решить проблемы. Когда мы перейдем на облачно-сервисную модель, текущие затраты очень сильно упадут, а мы предполагаем, что Сбербанк будет одним из клиентов этого облачного сервиса, потому удельные затраты будут существенно сокращаться», — сказал Греф в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности, организованного Сбербанком.

Ранее зампред Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал агентству ТАСС, что кредитная организация тратит на кибербезопасность до 1,5 млрд рублей в год. Но, по словам Грефа, это лишь часть расходов.

«Полтора миллиарда рублей — это цифра совсем маленькая. Имеется в виду просто использование всевозможного программного обеспечения, в это [всю сумму расходов] же нужно включить тех девелоперов, которые у нас работают, и тех специалистов по кибербезопасности, которые у нас работают, а у нас их порядка 1100 человек. Поэтому цифра будет значительно более внушительная», — отметил глава Сбербанка.