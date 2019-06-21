ЛК «Европлан» предоставила в лизинг своим текущим клиентам «147 километров легковых автомобилей». Такую альтернативную статистику по лизинговому портфелю представила компания.

«Мы привыкли оценивать портфели компаний в финансовых терминах. Но это не единственный путь: за терминами и сухими цифрами скрыто кое-что интересное. Компания «Европлан» решила креативно взглянуть на свой портфель легкового автотранспорта, который включает более 31,4 тыс. машин», — пояснили в «Европлане».

Так, если все автомобили из текущего портфеля поставить бампер к бамперу с дистанцией 2,9 м, можно создать непрерывную колонну в 147 км.

Пассажировместимость всех легковых автомобилей текущего портфеля — 125 628 человек. «А значит, мы при желании можем вывезти на пикник все население Нефтеюганска», — предположили в компании.

Совокупная грузоподъемность выданных в лизинг легковых автомобилей — 16 тонн. «Таким образом, мы можем перевезти новенькими сторублевыми купюрами 1,72 трлн рублей, а это сумма четырех статей российского бюджета 2019 года: «Образование», «Здравоохранение», «Культура» и «Окружающая среда», — подсчитали в «Европлане».



Также в компании сообщили, что «если вдруг кому-то придет в голову поставить все легковые автомобили друг на друга — получится башня высотой 50,91 км».