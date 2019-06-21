В 2018 году с использованием платежных карт в РФ было совершено 416,9 тыс. несанкционированных операций на общую сумму 1 млрд 384,7 млн рублей (в 2017 году — 317 тыс. операций на 961,3 млн рублей). Такие данные приводятся в отчете ЦБ о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году .

«В условиях прогнозируемого дальнейшего роста числа и объема безналичных платежей Банк России ставит перед собой целью удержание показателя доли несанкционированных операций в общем объеме операций, совершенных с использованием платежных карт, ниже уровня 0,005%», — отмечается в докладе. Из него следует, что в 2018 году показатель составил 0,0018% против 0,0016% в 2017-м.

Кроме того, в 2018 году кредитные организации представили в Банк России данные о 6 151 несанкционированной операции по счетам юридических лиц на общую сумму 1,47 млрд рублей (в 2017 году была 841 операция на 1,57 млрд рублей).

«Притом что банки существенно (в 7,3 раза) увеличили количество сообщений о несанкционированных операциях по счетам юридических лиц, их объем практически не изменился. Данный тренд, как и повышение доли несанкционированных операций с использованием платежных карт, обусловлен ростом качества и прозрачности представляемых в Банк России данных, а также более серьезным подходом поднадзорных организаций к обеспечению информационной безопасности. Как следствие, банки начали отчитываться не только о серьезных инцидентах, но и о менее значительных кибератаках», — говорится в отчете.



Уточняется, что в качестве основной причины большинства хищений денежных средств кредитные организации указывают использование мошенниками приемов социальной инженерии для воздействия на владельцев электронных средств платежа.