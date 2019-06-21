Доля мошеннических операций в Системе быстрых платежей (СБП) с момента ее запуска равна нулю, заявил в интервью ТАСС первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

«Уровень фрода в Системе быстрых платежей нулевой. При построении системы мы оценили риски и заложили необходимые механизмы, позволяющие корректно ими управлять», — сказал Сычев.

По его словам, ЦБ разработал специальный алгоритм, препятствующий мошенникам путем перебора банков в СБП узнать, в какой кредитной организации у человека открыт счет.

«Действительно, изначально были опасения, что Система быстрых платежей позволяет перебором номера узнать какую-то информацию. Это не так. Для исключения такого риска мы реализовали специальный алгоритм. Он позволяет в случае обнаружения подобных попыток со стороны банка-отправителя не доводить эти запросы до банка-получателя. Мы видим, что в ряде банковских систем такие переборы делают, но на уровне СБП они блокируются», — добавил Сычев.