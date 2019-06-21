Центральный банк России в 2019 году проверил на кибербезопасность 75 банков и во всех нашел проблемы, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, это как нельзя лучше иллюстрирует ситуацию, что финансовый сектор недооценивает киберриски.

«С прошлого года Центральный банк как регулятор имеет полномочия осуществлять надзор за финансовыми институтами с точки зрения того, как они выполняют требования по кибербезопасности. В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году 75, и во всех были найдены проблемы, нарушения, нельзя сказать, что критические, но они могут стать серьезными, если финансовые институты не будут предавать этому значения», — сказала глава регулятора.

В 2018 году уровень кибераткатак на финансовые организации в России вырос на 30%, но потери игроков составляют всего 0,002%. По словам Набиуллиной, цифры в финансовом секторе, в целом, показывают достаточно благополучную ситуацию, но это ложное ощущение.