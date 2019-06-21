Центральный Банк России поддержал инициативу саморегулируемой организацией «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») по ужесточению стандартов взыскания просроченной задолженности микрофинансовыми организациями. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«По мнению разработчиков документа, являясь более гибким инструментом, чем закон, стандарт в то же время жестко регламентирует алгоритм всех действий по взысканию, а его внедрение позволит в короткие сроки наработать опыт, который может лечь в основу предложений по уточнению действующего законодательства в этой сфере. Планируется, что стандарт начнет работать уже в июле 2019 года», — говорится в сообщении.

Стандарт дополняет и расширяет требования и ограничения, установленные Федеральным законом № 230-ФЗ, ужесточает действующие нормы. Стандарт разрешает взаимодействие только с теми третьими лицами, которых сам должник указал как возможных участников процесса взыскания. При этом такое взаимодействие должно быть немедленно прекращено, как только указанное третье лицо выразит свое несогласие в любой форме. Кроме того, работникам МФО запрещается представляться сотрудниками государственных органов или органов местного самоуправления — взыскатель должен сразу четко обозначить свою принадлежность к конкретной микрофинансовой организации.

Документ также требует, чтобы при передаче портфеля просроченной задолженности для взыскания иной организацией МФО включала в договор пункт об обязательном соблюдении агентом данного стандарта, и предусматривает штрафные санкции за его нарушение. Нарушение стандартов сотрудниками МФО влечет за собой обязанность по компенсации ущерба.