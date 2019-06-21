Банк России по итогам тестирования разработал новый формат и состав получения от банков данных операционного дня с целью перехода с 2021 на их ежедневный обязательный сбор, в том числе для контроля достоверности учета вкладов . Об этом говорится в отчете регулятора о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году .

В документе указано, что с целью снижения нагрузки на кредитные организации, повышения достоверности и оперативности получения отчетных данных и своевременного реагирования на негативные тенденции в деятельности кредитных организаций Банк России в 2018 году начал реализацию проекта по сбору и анализу учетно-операционной информации кредитных организаций (данных операционного дня). Этот проект является первым шагом к переходу на оперативный сбор первичных данных вместо агрегированных данных, представляемых в отчетных формах, поясняет регулятор.



«Проведен тестовый сбор данных от кредитных организаций, давших согласие на участие в проекте. По итогам тестирования в Банке России разработан новый формат и состав сбора данных операционного дня с целью перехода с 1 января 2021 года на ежедневный обязательный сбор. Учетно-операционная информация будет использоваться в том числе для контроля достоверности учета вкладов», — отмечается в докладе.

