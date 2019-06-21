Банки с зарубежными собственниками (с долей иностранных юридических лиц и граждан более 50%) опережающими темпами увеличивали объем вкладов физлиц и средств на счетах организаций в 2018 году по сравнению с другими категориями российских банков. Об этом свидетельствуют данные подготовленного Центробанком отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году .

В документе говорится, что «сохранявшаяся привлекательность процентных ставок способствовала увеличению совокупного объема вкладов физических лиц за 2018 год до 28,5 трлн рублей (плюс 6,5%)».

Замедление темпов прироста вкладов по сравнению с 2017 годом (тогда объем вырос на 10,7%) регулятор связывает с двумя основными факторами: постепенным изменением поведенческой модели населения, сопровождающимся снижением доли сбережений в структуре использования денежных доходов при росте доли расходов на потребление и обязательные платежи, и повышением интереса населения к альтернативным направлениям для инвестиций (недвижимость, фондовый рынок).

Как следует из материалов ЦБ, у банков с участием иностранного капитала прирост объема вкладов в 2018 году составил 11,9%, у частных средних и крупных банков — 10,1%, у государственных — 7,5%, а у банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, зафиксировано снижение показателя на 13,3%.

В результате банки, контролируемые государством, увеличили свою долю в общем объеме вкладов банковского сектора с 67,8% на 1 января 2018 года до 68,4% на 1 января 2019-го, частные средние и крупные банки — с 14,2% до 14,5%, банки с участием иностранного капитала — с 9,3% до 10%, санируемые — уменьшили с 8,2% до 6,6%. Доля банков с базовой лицензией на рынке вкладов составляет 0,5%.

Также в ЦБ указывают, что повышение экономической активности и уровень ставок привели к увеличению суммарного объема депозитов и средств организаций на счетах за 2018 год на 6% (в 2017 году прирост составил 4,8%). Объем средств нефинансовых организаций в банках на 1 января 2019 года достиг 28 трлн рублей.

«Наиболее высокими темпами в 2018 году депозиты и средства организаций на счетах наращивали банки, контролируемые нерезидентами (плюс 11,9%), а также частные средние и крупные банки (плюс 6,6%)», — отмечает ЦБ, уточняя, что темпы роста объема средств организаций, привлеченных государственными банками, были не столь значимы — 4,6%.



Согласно информации из отчета, банки, контролируемые государством, за год уменьшили долю в общем объеме депозитов и средств на счетах организаций с 62,5% до 62,4%, частные средние и крупные банки — с 14,7% до 14,6%, санируемые банки — с 8,7% до 7,3%, банки с базовой лицензией — с 0,4% до 0,3%. В свою очередь банки с участием иностранного капитала увеличили свою долю с 12,6% до 13,2%, небанковские кредитные организации — с 1,1% до 2,1%.