Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина и генеральный директор некоммерческой организации «Фонда развития моногородов» Ирина Макиева. Программа направлена на улучшение предпринимательского климата и решение задач социально-экономического развития моногородов путем предоставления льготных займов предприятиям, реализующим инвестиционные проекты.

По условиям программы, фонд предоставляет заемщикам льготные займы от 5 до 250 млн рублей на срок до 15 лет с трехлетней отсрочкой по погашению основного долга, при этом собственных средств инвестора должно быть не менее 20%. Обеспечением займа может выступать банковская гарантия. Программа позволяет включать все проекты от создания и обновления инженерной инфраструктуры до благоустройства общественных пространств моногородов.

«Объединение усилий с Фондом развития моногородов повысит доступность долгосрочных дешевых ресурсов для инвесторов и обеспечит бизнесу льготные условия финансирования самых амбициозных проектов, – подчеркнула заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. – Мы, в свою очередь, будем рассматривать возможность предоставления банковских гарантий в обеспечение беспроцентных займов Фонда, выступать сокредитором крупных проектов и оказывать комплексное банковское сопровождение предприятиям, реализующим проекты в моногородах».

Банк «Возрождение» будет участвовать в реализации программы в 11 регионах своего присутствия, на территории которых находятся 42 моногорода: в Мордовии, Дагестане, Карелии, Ставропольском крае, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Тульской, Волгоградской и Воронежской областях.