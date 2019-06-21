Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на июль 2019 года . По сравнению с июньскими показателями базовая доходность вкладов в рублях преимущественно снизилась, кроме самых «длинных» депозитов; в долларах — уменьшилась для всех сроков; в евро, вразрез с общим трендом, повысилась по большинству позиций, свидетельствуют материалы регулятора.

Показатель, служащий ориентиром на июль, рассчитан на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 июня 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняется в материалах Центробанка.

Как и в предыдущем месяцев, базовая доходность вкладов в рублях уменьшилась, кроме самых «длинных» депозитов. Так, базовая доходность вкладов, привлекаемых на срок свыше года, повысилась на 0,081 процентного пункта — с 8,549% до 8,63% годовых. Здесь и далее случаи роста базовой доходности по сравнению с предыдущим месяцем отмечены в таблицах жирным шрифтом. Диапазон снижения базовой доходности для остальных сроков — от 0,004 п. п. по вкладам на срок до трех месяцев до 0,218 п. п. по вкладам до востребования.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Июнь 6,458 7,19 7,689 8,047 8,549 Июль 6,24 7,186 7,629 7,959 8,63

Напомним, что Банк России ранее в июне принял решение снизить ключевую ставку впервые с марта 2018-го — на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть ставки по депозитным и кредитным продуктам.

По долларовым депозитам базовая доходность депозитов снизилась на 0,123—0,352 п. п. Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте вкладов на срок до трех месяцев, наименьшее — в сегменте вкладов до востребования.

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Июнь 1,127 2,078 2,445 3,293 3,719 Июль 1,004 1,726 2,144 2,952 3,474

В свою очередь базовая доходность вкладов в евро в основном выросла вопреки общему тренду. Ставки на сроки до 90 дней, до 91 до 180 дней и от 181 дня до года повысились на 0,148—0,52 п. п., в сегментах «до востребования» и «свыше года» — снизились на 0,06 п. п. и 0,258 п. п. соответственно.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Июнь 0,016 0,308 0,22 0,351 1,054 Июль 0,01 0,36 0,421 0,499 0,796

Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений ).



В марте этого года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам . Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.