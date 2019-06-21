Чувствительность российских банков к валютному риску снизилась, свидетельствуют данные подготовленного Центробанком отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году .

Как поясняется в докладе, при анализе чувствительности банковского сектора к валютному риску в качестве исходного события выбрано понижение на 20% номинального обменного курса рубля по отношению к доллару США и евро. Для определения воздействия валютного риска на финансовое состояние банковского сектора проанализированы данные кредитных организаций, рассчитывающих рыночный риск и имеющих короткие открытые позиции в указанных иностранных валютах. При этом за 2018 год количество банков, имеющих короткую валютную позицию хотя бы в одной из двух рассматриваемых валют, уменьшилось до 76 (на 1 января 2018-го их было 110). Удельный вес этих банков в активах банковского сектора снизился с 33,6% до 33%, а в капитале — повысился с 20% до 29%.

«Оценка уязвимости банковского сектора к валютному риску показала снижение потенциальных потерь на 8%. Соотношение потерь к капиталу банков также снизилось и составило 0,5%. Среди кредитных организаций с положительным капиталом величина потерь варьировалась в диапазоне от нуля до 2% собственных средств», — указано в отчете регулятора.

В числе прочего сообщается, что в связи с параллельным ослаблением рубля и сокращением активов и пассивов в иностранной валюте в долларовом выражении (валютные активы в 2018 году уменьшились на 7,9% — с 330 млрд до 304 млрд долларов, пассивы — на 7,1%, с 323 млрд до 300 млрд долларов) удельный вес валютной составляющей балансовых активов и пассивов банковского сектора за 2018 год изменился незначительно: по активам он увеличился с 22,3% до 22,4%, по пассивам — с 21,8% до 22,1%.



Превышение балансовых требований над обязательствами банковского сектора в иностранной валюте за 2018 год снизилось почти в два раза (с 7,3 млрд до 4,1 млрд долларов). По внебалансовым операциям с производными финансовыми инструментами разница между валютными требованиями и обязательствами, напротив, выросла с 18,5 млрд до 23,5 млрд долларов.