Банк «Акцепт» запустил специальное предложение по автокредитам. В рамках акции до 31 августа приобрести новый автомобиль можно под ставку 11,9% годовых, а подержанный автомобиль – 14,9% годовых при первоначальном взносе от 40% от стоимости транспортного средства.

Минимальная сумма кредита составляет 200 тыс. рублей, а максимальная на покупку нового автомобиля может достигать 3 млн рублей, подержанного — 1 млн рублей. Кредит может быть выдан на срок до пяти лет. При первоначальном взносе более 50% страхование жизни, здоровья и КАСКО не требуется, а при взносе от 40 до 50% — страхование КАСКО или жизни заемщика на выбор.

При приобретении нового автомобиля возможно подтверждение первоначального взноса сдачей старого автомобиля в трейд-ин в автосалоне.

«Данная акция дает возможность приобрести новый автомобиль по выгодным условиям. Для оформления кредита заемщику не обязательно иметь водительское удостоверение, автомобиль может быть оформлен в собственность третьего лица», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.