Компании «Московская городская телефонная сеть» по итогам 2018 года выплатит дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям в общем размере 22 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе оператора по итогам годового общего собрания акционеров, состоявшегося 21 июня 2019 года.

«Годовое общее собрание акционеров ПАО МГТС приняло следующие решения: выплатить дивиденды за 2018 год в размере 22 091 687 976 рублей (232 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию МГТС) и назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 11 июля 2019 года», — говорится в сообщении.



Выплаты годовых дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, будут осуществлены не позднее 25 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — до 15 августа включительно.

В прошлом году компания выплатила дивиденды в размере 21,996 млрд рублей или 231 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию МГТС.



Кроме того, на собрании избран совет директоров в следующем составе: Инесса Галактионова — вице-президент по продажам и обслуживанию МТС; Кирилл Дмитриев — вице-президент МТС по цифровым решениям для дома; Игорь Егоров — директор региона «Москва» МТС; Андрей Каменский — вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям; Алексей Катков — управляющий партнер АФК «Система»; Павел Кузнецов — генеральный директор ПАО МГТС; Вячеслав Николаев — вице-президент по маркетингу МТС; Андрей Ушацкий — вице-президент по технике и ИТ МТС; Валерий Шоржин — вице-президент МТС по цифровым бизнес-решениям.