Банк ВТБ тиражировал на всю розничную сеть сервис онлайн-заказа и получения оценки квартир для любых ипотечных продуктов. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, распространенном в четверг.

По информации банка, на данный момент клиенты оформили более 80 тыс. отчетов по оценке жилой недвижимости. Сервис доступен на всей территории России.

Как следует из релиза, теперь для заказа оценки объекта недвижимости клиенту не требуется посещать отделение банка, услугу можно оформить удаленно через Интернет, в том числе с мобильного телефона. Также есть возможность оплатить ее без визита в офис банковской картой через сайт. В личном кабинете можно отследить статус заказа и получить готовый отчет, подписанный электронной цифровой подписью. Благодаря внедренному сервису часть клиентов могут получить готовую оценку сразу в день заказа.



В ВТБ подчеркивают, что «онлайн-заказ оценки квартир позволяет банку оперативно контролировать время и качество работы оценочных компаний, тем самым гарантируя высокий уровень обслуживания. Процедура помогает в кратчайшие сроки приступить к подготовке ипотечной сделки».

