Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет «Парламентская газета» .

Соответствующие изменения в отдельные законодательные акты РФ, включая Административный и Бюджетный кодексы, 20 июня планирует рассмотреть президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством главы Комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова.

Для того, чтобы штрафовать водителей, считают в кабмине, необходимо использовать систему «free-flow» — свободный поток. Эта система сделает передвижение по платной дороге свободнее.

Создание первой в России системы «Свободный поток» запланировано в рамках реализации проекта по созданию и эксплуатации единой системы взимания платы на Центральной кольцевой автомобильной дороге Московской области.

Сейчас для проезда по таким дорогам водителю надо остановиться на специальном пункте взимания платы. Как пишет издание, строительство и содержание таких пунктов недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа за проезд.

«Надо сначала выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд», — отметили в правительстве, добавив, что в качестве такового может быть избран хорошо зарекомендовавший себя в Москве состав административного правонарушения за вовремя неоплаченную парковку.

«Еще одним примером является состав правонарушения за безбилетный проезд в метро с санкцией в размере 1 тыс. рублей, установленной столичным КоАП», — добавили авторы инициативы.

Собранные суммы штрафов в полном объеме они предлагают зачислять в бюджеты регионов.

В России сегодня плата за проезд взимается на участках дорог федерального и регионального значения общей протяженностью более 1300 км. Платные дороги действуют в 13 регионах: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, Удмуртии и в Санкт-Петербурге.

Ожидается, что платной будет Центральная кольцевая автомобильная дорога в Москве и Московской области, строительство которой началось в 2014 году, а также строящегося северного дублера Кутузовского проспекта. Рассматриваются и другие проекты платных дорог, в частности, новой трассы Краснодар — Абинск — Кабардинка.