Вопрос о передаче «Уралсиба» в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) после смерти основного акционера банка Владимира Когана не обсуждается, замена инвестора может быть рассмотрена после того, как будут определены его наследники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.



«Вопрос о передаче банка «Уралсиб» в ФКБС не рассматривается», — говорится в ответе регулятора на запрос агентства.

В пресс-службе ЦБ также отметили, что в связи со смертью Когана вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления «Уралсиба» актуален. «Он может быть рассмотрен после того, как будут определены его наследники в соответствии с процедурами, установленными законодательством», — пояснили там.

По данным ЦБ, по состоянию на 19 марта 2019 года Когану принадлежал пакет из 81,8% акций банка, экс-владельцу корпорации «Уралсиб» Николаю Цветкову — 11,348%, остальные акции распределены между несколькими ООО и акционерами-миноритариями.

Банк России и АСВ в конце 2015 года сообщили о санации банка «Уралсиб», входившего в одноименную финансовую корпорацию. Санатором банка впервые было выбрано физическое лицо: АСВ предоставило бизнесмену Владимиру Когану кредиты на общую сумму 81 млрд рублей для финансового оздоровления «Уралсиба».