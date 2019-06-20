Умер основной акционер банка «Уралсиб» Владимир Коган. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации.

Год назад газета «Ведомости» писала, что Коган серьезно болен, он перенес инсульт.



В августе прошлого года Владимир Коган был удостоен ордена Почета. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, банкир удостоен награды за заслуги в финансовой и экономической областях, а также за «многолетнюю добросовестную работу».

«Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц. Кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет.

По данным на 31 мая 2018 года, Владимиру Когану принадлежало 81,81% акций банка «Уралсиб», 11,35% акций оставалось напрямую за Николаем Цветковым, доли в 1,38% и 1,37% принадлежали Ренату Акберову и Ольге Васильевой соответственно. Оставшаяся часть акций (4,09%) была распределена между миноритариями.

По данным Банки.ру, на 1 мая 2019 года нетто-активы банка — 551,94 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 49,33 млрд, кредитный портфель — 260,66 млрд, обязательства перед населением — 159,52 млрд.