Минфин доразмещает евробонды в долларах с погашением в 2029 и 2035 году, сообщили РБК два источника на финансовом рынке.

Ориентир доходности 10-летних бумаг составляет около 4%, 16-летних — около 4,45%. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Газпромбанк. Сделка должна состояться в четверг, 20 июня, сейчас формируется книга заявок.

По словам главного экономиста Российского фонда прямых инвестиций Дмитрия Полевого, время для размещения близко к идеальному, учитывая итоги заседания ФРС США и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков.

Сейчас очень удачный момент для эмитента, на рынках ажиотаж, считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Если на саммите G20 в Осаке в конце июня 2019 года будут позитивные новости о торговых взаимоотношениях США и Китая, доходности могут развернуться вверх, добавляет он.

По мнению гендиректора УК «Спутник — управление капиталом» Александра Лосева, тотальное смягчение монетарной политики мировыми центробанками создает чрезвычайно комфортную ситуацию качественным эмитентам для выхода на мировой рынок капитала и Минфин решил воспользоваться благоприятным моментом. Бюджет России исполняется с большим профицитом — около 2,7% ВВП, а Фонд национального благосостояния растет (по итогам 2019 года его ликвидная часть должна превысить 7% ВВП, что позволит властям инвестировать резервы). Планы Минфина по выпуску евробондов можно объяснить желанием присутствовать на глобальном рынке капитала, рассуждает Лосев.