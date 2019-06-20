Для использования в Samsung Pay карты банка «Левобережный» необходимо подключить услугу «Мобильный инфосервис» по банковской карте.
Держатели карт Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Gold, Visa Classic банка «Левобережный» получили возможность использовать платежный сервис Samsung Pay для смартфонов и носимых устройств. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном в четверг.
В банке напоминают, что мобильный платежный сервис Samsung Pay позволяет совершать покупки везде, где есть возможность оплаты картами. Главная особенность Samsung Pay заключается в собственной технологии Samsung MST (Magnetic Secure Transmission), эмулирующей магнитную полосу, что позволяет расплачиваться смартфоном или носимым устройством, даже если терминал не поддерживает бесконтактную оплату.
Для использования в Samsung Pay карты банка «Левобережный» необходимо подключить услугу «Мобильный инфосервис» по банковской карте. Чтобы добавить карту, необходимо открыть приложение Samsung Pay, отсканировать ее или ввести данные карты вручную и пройти проверку по коду из СМС от банка.
Чтобы оплатить покупку, достаточно провести снизу вверх по экрану смартфона, выбрать карту, авторизоваться по отпечатку пальца, радужке глаз или ПИН-коду приложения и приложить смартфон к терминалу.
С помощью Samsung Pay можно также совершать денежные переводы и оплачивать покупки на веб-страницах и в мобильных приложениях интернет-магазинов.
«В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита для обеспечения безопасности платежных операций по карте. Важно, что при оплате через Samsung Pay вместо номера банковской карты клиента используется специальный цифровой код — токен. Для каждой покупки требуется авторизация, а специальная встроенная система безопасности устройства Samsung Knox обеспечивает защиту данных Samsung Pay независимо от операционной системы», — подчеркивают в «Левобережном».
Нет комментариев